¿Qué dice el olor corporal sobre la salud? En Blu Jeans, programa 22 de noviembre de 2025

El programa del sábado, 22 de noviembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Jey Castañeda y Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló del proyecto que a partir de una tradición familiar, busca rescatar la cultura inglesa del té en Bogotá.
- En Un columnista nos contó, se habló acerca del impacto positivo y negativo que tiene el arrepentimiento, e invita a hacer las pases con el pasado.
- En el Tema Central, se habló con la médica especialista en medicina china y acupuntura Lina Rubiano sobre cómo la genética influye en la intensidad del olor corporal.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la independencia de Cartagena.
- En Historia de viajes, se habló sobre lo que debe saber si va a embarcarse en un crucero para fin de año.
Escuche el programa completo aquí: