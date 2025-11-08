¿Se puede recuperar la confianza? En Blu Jeans, programa 8 de noviembre de 2025

El programa del sábado, 8 de noviembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y Mería Clara Gracia, y contó con las siguientes secciones:
- En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca del papel de pedir disculpas en la vida de las personas e invita a interpretar el perdón más allá de las heridas que nos causan los errores.
- En el Tema Central, se habló con el investigador y PHD en filosofía Sergio Molina, sobre en qué punto tener demasiada confianza genera desconfianza.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la baja natalidad.
- En Historia de viajes, se habló sobre las construcciones de Tapia Pisada en Barichara, Santander.
Escuche el programa completo aquí: