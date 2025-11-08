¿Se puede recuperar la confianza? En Blu Jeans, programa 8 de noviembre de 2025

El programa del sábado, 8 de noviembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Mauricio Quintero y Mería Clara Gracia, y contó con las siguientes secciones:



En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca del papel de pedir disculpas en la vida de las personas e invita a interpretar el perdón más allá de las heridas que nos causan los errores.

En el Tema Central, se habló con el investigador y PHD en filosofía Sergio Molina, sobre en qué punto tener demasiada confianza genera desconfianza.

En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la baja natalidad.

En Historia de viajes, se habló sobre las construcciones de Tapia Pisada en Barichara, Santander.

Escuche el programa completo aquí: