24 de enero de 2021 – Encuentros BLU, programa completo

Reviva el programa completo de Encuentros BLU de este domingo 24 de enero con Felipe Mallarino, quien, como cada fin de semana, estuvo acompañado de personajes que brindan las mejores recomendaciones para vivir bien.

Elkin Vera, director de la Fundación Hombre Vencedor, contó cómo es el trabajo que realizan con los jóvenes para tratar sus adicciones.

"Es difícil decirle a los muchachos: estás enfermo. Ellos no creen en eso, para ellos es un juego (...) Hasta que no llegan a un punto de no retorno, no la creen", comentó.

Además, Mauricio Cabra, representante de Magna Green Group Canadá, habló sobre el trabajo social que han hecho en medio de la pandemia en Latinoamérica y el premio que recibieron recientemente.

Por otro lado, Stephanie Bates, directora de Primera Voz, relató cómo nació este medio de comunicación que busca contar historias positivas a través de crónicas de vida.

