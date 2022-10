A Elizabeth Loaiza le hicieron propuesta indecente a cambio de millonaria suma

En una entrevista para el programa La Red , Elizabeth Loaiza contó la vez que alguien le ofreció una millonaria suma a cambio de tener sexo con ella, la respuesta de la modelo fue negativa.

“Una vez me propusieron 2.000 millones de pesos si me acostaba con esa persona. Obviamente dije que no. En cuanto a cosas, me dijeron ‘escoge la casa que quieras, donde quieras, con las cosas que quieras’. También dije que no. Yo creo que la casa habría costado más de 2.000 millones”, contó.

Pero esta no fue la primera vez que le ofrecieron algo como esto. La caleña recordó cuando la invitaron a un viaje en Dubai, pero a cambio debía tener relaciones sexuales con los invitados. Como en la anterior vez, Loaiza dijo “no”.



Estas dos anécdotas que relató sirvieron para que la exparticipante de El Desafío aclarara que “no está en venta”.

“No soy prostituta, ni soy prepago, ni me vendo, ni mi cuerpo tiene precio”, concluyó.

Vea la entrevista completa aquí .

