A Shakira le llueven críticas por comentarios sobre ‘Barbie’: “Era castradora”

En una reciente entrevista que está generando todo tipo de reacciones en redes sociales, la cantante colombiana Shakira compartió su perspectiva sobre la película ‘Barbie’, protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig. Reveló que a sus hijos no les gustó y la describieron como “castradora”, sentimiento con el cual Shakira se mostró de acuerdo.

“Mis hijos la odiaron totalmente. Sintieron que era castradora y en cierta medida estoy de acuerdo con ellos. Estoy criando a dos niños y quiero que ellos también se sientan poderosos al respetar a las mujeres”, mencionó la cantante durante la entrevista concedida a Allure. En sus declaraciones, Shakira enfatizó la importancia de promover una cultura pop que eleve a las mujeres sin despojar a los hombres de su identidad, destacando la necesidad de un equilibrio donde ambos géneros se sientan empoderados y valorados.

Shakira, en la entrevista titulada ‘Shakira’s She-Wolf Feminism’, habló extensamente sobre su visión del feminismo, el empoderamiento femenino y la complementariedad entre hombres y mujeres en la sociedad.

Creo en dar a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacer cualquier cosa sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres otro. Nos complementamos los unos a los otros y esa complementariedad no debería perderse Afirmó la artista.

Asimismo, Shakira se mostró desafiante ante las críticas, asegurando que la opinión del mundo le importa poco y reiterando su derecho a definir su propia identidad y camino. “Nadie me dice cómo puedo llegar a ser una mejor versión de mí misma. Eso lo decido yo”, sentenció.

‘Barbie’, que se estrenó el pasado verano, no solo ha sido un éxito de taquilla recaudando casi 1.500 millones de dólares, sino que también fue nominada a los Premios Óscar, donde recibió un galardón por mejor canción original.

Críticas por comentario de Shakira sobre la película ‘Barbie’

Sin embargo, las declaraciones de Shakira desencadenaron una ola de críticas en las redes, donde algunos usuarios calificaron sus comentarios como contradictorios, especialmente en el contexto de su música que frecuentemente aboga por el empoderamiento femenino.

“Shakira es la mujer más contradictoria del momento con sus declaraciones en canciones y en entrevistas, y eso forma parte de su estrategia digital para estar presente”, señaló un usuario. Otros han expresado su desconcierto y desacuerdo con las opiniones de la artista, cuestionando la coherencia entre su música y sus recientes declaraciones sobre la película ‘Barbie’.

“Para que hace el álbum que hizo pa luego decir estas cosas? Ahí es cuando uno dice que sacan música por sacar”, “Haces un álbum empoderando a las mujeres y dices esa burrada?!! No jodas Shakira!”, dicen algunos otros usuarios.

No obstante, no todos los usuarios son negativos, otros respaldan que la cantante colombiana dé su opinión frente a estos temas: “Hoy más que nunca admiro tanto a esta mujer, no se queda callada, dice lo que siente, expresa sus inconformidades y ¡no teme ser juzgada!”, “Shakira por primera vez de acuerdo contigo, Barbie es una de las peores películas que he visto, no representa lo que es realmente el feminismo”.