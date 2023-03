Actor de Marvel Studios fue detenido en Manhattan por presunta agresión en contra de una mujer

El actor de Marvel Studios Jonathan Majors , estrella ascendente en Hollywood, fue detenido en Manhattan acusado de agresión, intento de estrangulamiento y acoso a una mujer de 30 años en un caso de violencia doméstica, confirmó este domingo la policía neoyorquina.

Tras responder a una llamada de emergencia el sábado por la mañana, y tras "una investigación preliminar", la policía determinó que "un hombre de 33 años estaba involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años. La víctima dijo que había sido agredida", informó la policía en un comunicado enviado a la AFP.

La mujer, cuya relación con el actor no ha sido aclarada, fue trasladada al hospital con lesiones menores en la cabeza y el cuello en "condición estable".

La representante de Majors, Carrie Gordon, aseguró en un comunicado publicado por el diario The Angeles Times, que el actor "no ha hecho nada malo".

"Esperamos poder limpiar su nombre y aclarar" lo sucedido, agregó.

La policía no confirmó si el actor sigue detenido, remitiendo a las autoridades judiciales que no respondieron a la solicitud de la AFP.

El incidente se produce en un momento importante en la carrera de Majors, con papeles relevantes en algunas películas recientes como "Creed III" y "Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Ant-Man y la Avispa:Quantumanía)", de Marvel, la franciquicia de Walt Disney, o "Magazine Dreams", película presentada.

