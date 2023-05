Actriz de ‘Pedro el Escamoso’ habló de su experiencia con extraterrestres: “Me sacaron del planeta”

Sin lugar a duda, la novela colombiana ‘Pedro el Escamoso’ fue una de las grandes producciones de la televisión nacional. Sus personajes y la trama de la novela la hicieron una de las preferidas de los colombianos. Uno de los más recordados es el de Sandra Reyes, la actriz que encarnó a la protagonista, la doctora ‘Paula’, con ese papel brilló y se dio a conocer internacionalmente.

Reyes, quien había estado alejada de la televisión, recientemente fue tendencia por unas declaraciones en las que contó cómo fue su experiencia paranormal con los extraterrestres.

La actriz, que se destacó por su participación en ‘Ventino’, detalló en una reveladora entrevista a un programa matutino, hasta cómo la sacaron del planeta e incluso invitó a los televidentes a contar este tipo de experiencias sin temor alguno.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie, pues quién me iba a creer”, contó en el programa.

La famosa actriz también les contó a los televidentes la reacción que tuvo cuando ingresó a la nave extraterrestre y lo que sintió al estar en un nivel interplanetario.

“Me impresionó porque era transparente. Me subí y no había nada, era completamente transparente, lo que pasa es que en ese momento no lo entendí, no entendí lo que realmente había pasado, pero despuesito me llegó el libro (El rescate de la Tierra). Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra, porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como dentro de la Tierra, era como un túnel hacia la Tierra. Y no me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente, la verdad”, afirmó Reyes.

Sandra decidió contar su historia. Sin embargo aclaró que el episodio tuvo lugar hace muchos años, pero ahora contó las historia, según ella, sin miedo al qué dirán.

Por supuesto, las declaraciones de la bogotana generaron un sinfín de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores en redes sociales.

