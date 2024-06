Adriana Lucía regresa con 'Te lo digo en cumbia': "Falta cantarle más a Bogotá"

Con una extensa carrera musical, Adriana Lucía se convirtió en una representante internacional no solo de Colombia, sino de la región Caribe. A sus 41 años, la oriunda de Santa Cruz de Lorica, Córdoba, ha logrado varias nominaciones a Latin Grammy siendo una exponente en su género. Por lo que con su más reciente sencillo: ‘Te lo digo en cumbia’ busca mantener eso que la define no solo como persona, sino como artista.

“Es una canción, una cumbia inspirada en la cumbia sabanera, con acordeón. Nuestra inspiración es Landero, Lizandro Mesa (…) Es esa cumbia de acordeón, que se hizo famosa en México. Hoy la canta y baila, y esta es esa sonoridad que ellos reconocen. Quise invitar a Yeison Landero, el nieto de Landero, para que metiera ese acordeón con esa musicalidad que él tiene porque no es una cumbia tradicional, porque es una cumbia moderna”, contó Adriana Lucía en diálogo con Blu Radio.

Y es que ella considera que la música tradicional, de las raíces del pueblo, también son comerciales. La música colombiana es una insignia en un ámbito internacional en donde algunos géneros parecen destacarse mucho más que otros; por eso, Adriana Lucía aseguró que la mejor forma de lograr es tener un pie en el pasado como el futuro, entender el ahora olvidar las raíces

“Nosotros tenemos fenómenos como Brasil, que escuchan 100 % portugués. Nosotros que nuestra música vaya a otros países y se trata de entender que hay una industria nacional que nos necesitan. No necesitamos esa aprobación de la época de la colonia que si aprueban afuera es mejor (…) Ese tipo de mentalidad colonialista que necesitamos aprobación. Me siento orgullosa de eso, es una bandera que siempre he llevado. Creo que tenemos que seguir insistiendo no solo en artistas nacional, sino en unas sonoridades”, añadió.

Adriana Lucía, conectada con Bogotá: “Le agradezco a esta ciudad”

“En el diccionario donde dice Caribe está Adriana Lucía”, dijo entre risas, pues no es un secreto que su vida artística ha estado ligada a sus raíces de la costa colombiana. Sin embargo, en su carrera hay una ciudad muy especial: Bogotá, que no solo evolucionó su vida como artistas, sino también su ámbito personal.

“Soy muy Caribe en todo. En mi forma de ser, como mamá. Pero me siento muy agradecida con Bogotá. He vivido más años acá y me ha servido para reafirmar las cosas lindas del Caribe. Uno empieza a extrañar las cosas de allá. Yo tengo un alma Caribe, pero un espíritu cachaco (…) Le he cantado un montón a Bogotá, tengo una canción de ‘Las Costeñitas’, que trata de las costeñas que viven en Bogotá. De hecho, esa canción empieza con un ritmo muy bogotano, siempre me he identificado porque cuando llegué acá tenía dos álbumes. Siento que falta cantarle más a Bogotá. En todos mis álbumes dice ‘esta lloviendo en Bogotá’. Tengo la idea de hacerle una canción a esta ciudad”, añadió.

El sazón de la cocina está en su música

Otra cara de Adriana Lucía son sus dotes culinarios. Hace algunos años se encontró con sí misma en un reality de cocina en donde evolucionó como artistas y como persona: "Hay dos cosas fundamentales. Cuando las personas se van de sus países se llevan su música y su comida, es lo que te conecta con tus raíces. Es una nostalgia con azúcar - stevia- porque es endulzada, porque te pone feliz. La comida logra eso. Tengo un restaurante y siempre pienso los platos así: a la memoria. Así tal cual veo la música", puntualizó.