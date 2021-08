Alberto Linero recuerda la reacción de su papá cuando le contó que se saldría del sacerdocio

Alberto Linero habló en Voz Populi de BLU Radio sobre su nuevo libro, ‘Amar es ganarlo todo’, donde resalta la importancia del amor en todos los aspectos de la vida, no solo en la parte romántica y relaciones de pareja.

“Si uno no tiene amor, la vida se vuelve fracaso, frustración, tristeza. El amor permite luchar, amor en todo el sentido de la palabra”, expresó.

Además de contar los detalles de su libro, recordó una historia que vivió junto a su padre, Carlos Linero, quien falleció el pasado 6 de diciembre, tras sufrir varias complicaciones médicas.

Linero relató cómo fue la reacción de su papá cuando decidió confesarle que ya no seguiría ejerciendo como sacerdote, respuesta que no esperaba y lo sorprendió.

“Cuando yo le conté a mi papá que me iba a retirar, lo invité a tomarse un Whisky y le conté. Me respondió: ‘a mí esa vaina nunca me había gustado’”, reveló entre risas Alberto Linero.

Por su parte, dijo que su mamá “sí hizo fiesta en la cuadra” cuando, en un principio, decidió ser sacerdote.

Escuche la anécdota completa de Alberto Linero en el audio adjunto: