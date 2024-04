Alpha decide no pagar arriendo y va a Playa Baja en el Desafío XX

Este martes, en el Desafío XX, cinco participantes de cada equipo llegaron al Box Rojo, para desarrollar una prueba de contacto en la que supuestamente empezaría una alianza.

Primero, fue la oportunidad de los hombres de cada equipo, en medio de piedras, barro, agua y mucho peso cargado. Ellos entregaron lo mejor para dejarle el camino libre a las mujeres, quienes tomaron el mando y terminaron la prueba en el Desafío de Sentencia y Servicios.

La rivalidad que se ha presentado los últimos días en Beta hoy quedó atrás. Los hombres fueron los últimos en llegar para darle paso a las mujeres, quienes lograron remontar el tiempo y no dejar que su equipo siguiera con la 'mala racha', Anamar y Natalia se sintiron orgullosas por el resultado obtenido, además, Andrea Serna les dijo ''me les quito el sombrero''.

Al lograr quedar en el segundo lugar en la prueba, hubo un abrazo al final por parte de todo el equipo, dejando atrás el rencor entre compañeros y dejando en alto el nombre del equipo. Porque minutos atrás las mujeres habían tenido una fuerte conversación con Alexander, pues ellas aseguran que el trato que él les da nunca ha sido respetuoso y, por el contrario, una de ellas le pide que no es necesario tener una buena relación o mucho contacto con él, que todo se basa en el trabajo en equipo, no más.

Alpha ocupó el último lugar en la prueba, lo que los llevaría a estar en Playa Baja; sin embargo, la mayoría del equipo se pusieron de acuerdo para pagar y no dormir a la intemperie. Pero a la hora de la verdad, dejan que el 'castigo' se lleva a cabo, con tal de no gastar el poco dinero que tienen, salieron de la casa y se dirigieron a Playa Baja; 'Mapi' y 'Beba' no estuvieron de acuerdo con eso, tanto así que 'Mapi' se quebró en llanto en medio de la situación.

En el momento de bañarse y quitarse todo el barro, Marlon y Luisa, del equipo Beta, fueron captados compartiendo ducha. Marlon le ayudó a su compañera a retirar toda la suciedad a causa de la prueba y finalmente fueron sorprendidos en un momento íntimo en la cama.

Beta fue el encargador de elegir a quienes portarían el chaleco de sentencia, en esta oportunidad le entregaron un chaleco a Hércules del equipo Gamma y por el otro lado, Karen, de Beta recibió el otro chaleco.

Después de recibir el chaleco, Hércules expresó ''me siente triste por no dar más, me siento mal conmigo mismo''.