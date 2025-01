¿Álvaro Díaz en el Movistar Arena? El puertorriqueño deja mensaje que ilusiona

Llega a Colombia la estrella puertorriqueña Álvaro Díaz con su gira 'Sayonara', la cual logró un 'sould out' en pocas horas de ser anunciado en Bogotá en el Royal Center, el cual se llevará a cabo el 13 de marzo en la capital del país. Pero ante lo rápido que agotó la boletería, la gente pide que cambie de venue porque mucha gente quedó fuera.

Y aunque parecía que no se podía dar, a través de su cuenta de Instagram, Díaz revivió la esperanza al decir que se hacen todo lo posible en Bogotá para dar una buena noticia. "La gente de Bogotá, pendientes, que buscamos alternativas", dijo, dejando la puerta abierta a ese esperado cambio de venue, que, probablemente sea en el Movistar Arena por la capacidad de este recinto de entretenimiento. De darse sería una gran oportunidad para el puertorriqueño en esta visita en Colombia,

"El SAYONARA Tour ha llevado a Díaz a escenarios internacionales, incluyendo presentaciones destacadas en México y Estados Unidos, como su concierto en el Auditorio Nacional. La gira se caracteriza por una producción audiovisual de alta calidad, con un setlist que combina sus mayores éxitos y nuevos finales alternativos de SAYONARA, creando una conexión emocional profunda con su audiencia. Las presentaciones en Bogotá y Medellín prometen ser experiencias inolvidables para los amantes de la música urbana en Colombia", indicaron desde su equipo.

Álvaro Díaz en concierto // Foto: AFP

¿Podría tener invitados?

No, o por lo menos no tendría quién. La mayoría de colaboraciones que tiene el puertorriqueño son con artistas internacionales a los cuales les quedaría complicado llegar solo a Bogotá para una colaboración. El único que sí podría estar es Feid por la gran relación que mantienen, sin embargo, el 'Ferxxo' tendrá una gira por Europa los mismos días en que se presentará Álvaro en Bogotá por lo que por tiempo no sería posible.

Las entradas para los conciertos estarán disponibles en Tuboleta.com, con precios a partir de $99,000 COP en Bogotá y $90,000 COP en Medellín.