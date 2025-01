Amparo Grisales, jurado de Yo Me Llamo, reveló la verdadera razón por la que no tuvo hijos

Amparo Grisales, quien es reconocida por su gran trayectoria artística, que ha trabajado desde muy joven, ahora vuelve a las pantallas de Caracol Televisión en una nueva temporada del reality de imitación Yo Me Llamo.

Ella se ha convertido en pieza fundamental en el programa que ha promovido durante diez temporadas el talento de colombianos que buscan parecerse a su artista favorito.

A propósito del estreno de la nueva temporada en las noches de Caracol Televisión , la diva de la televisión colombiana le concedió una entrevista a Noticias Caracol, en la que contó detalles de su vida, su carrera y decisiones personales a lo largo de su trayectoria.

Entre sus revelaciones contó detales sobre hasta qué punto se eriza de verdad con las presentaciones de los participantes o si hace parte del programa.

"En Yo Me Llamo es el talento el que me eriza, cuando siento eso es que son muy buenos y cada temporada vienen gente más talentosa", dijo.

Dijo sentirse muy orgullosa y agradecida con las familias colombianas que siguen el programa y que aprecian su trabajo.

Entre sus revelaciones personales, contó algunas de sus rutinas para mantenerse en tan buena forma, contó que no come carnes ni lácteos y que por el contrario su dieta se basa en el balance de productos naturales.

Finalmente, al ser preguntada sobre s vida personas y más exactamente por su decisión de no tener hijos y aseguró que tiene una profunda admiración por las mamás y su labor a lo largo de los años con sus hijos.

Sin embargo, en su caso, dijo que se dedicó la mayor parte de su vida a trabajar, desde muy joven, por lo cual su decisión fue no tenerlos; enfatizó que tampoco le hacen falta.

“Yo admiro a las mamás. Las mamás para mí son lo máximo, criar unos hijos, me parece una labor increíble. Yo hubiese sido super protectora, yo creo que no dejo ni que vaya al colegio, porque si así soy con mis perritos, qué susto. Me parecen unas valientes, unas heroínas totales, las admiro con todo el amor y no, no me han hecho falta", dijo.

Vea aquí la entrevista completa que le hicieron en Noticias Caracol: