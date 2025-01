Confirman que integrante de Yo Me Llamo no estará en nueva temporada; fans lo lamentan

A partir de las 8:00 de la noche de este martes, 7 de enero, regresa Yo Me Llamo con una nueva temporada, en donde, una vez más, buscarán el doble perfecto del artista favorito de millones. Regresa dos años después, de aquella victoria de Carin León, que fascinó al entonces jurado conformado por Amparo Grisales, Pipe Bueno y el maestro Escola.

Sin embargo, Caracol Televisión confirmó algo que lamentaron muchos seguidores del programa y es que, en esta nueva temporada, no estará Sinfoni, la inteligencia artificial que presentaron en el 2023, pero que, ahora, no estará acompañando a todo el equipo de Yo Me Llamo. Pese a que la IA se ganó el cariño del público y su forma de participar en el programa, esta vez no estará.

Yo Me Llamo Foto: Captura Yo Me Llamo

¿Sin Sinfoni, no habrá IA?

No. De hecho, el anuncio trae consigo la presentación de una nueva inteligencia artificial, pero con un diferencia: será hombre. Llevará como nombre Armonio, al igual que su antecesora, se encargará "para dar sus aportes desde el infinito mundo del internet y algunos premios millonarios para los imitadores", indicaron.

"Al ser la décima temporada de Yo Me Llamo, esta producción contará con los más altos estándares de calidad y trabajo. Más de 200 personas hacen parte del equipo detrás y frente a las cámaras, las cuales son más de 15 y son entre 1.500, FX3 y FX6. Además cuenta con cinco pantallas gigantes, una de ellas integrada por 7 mil bombillos", explicaron desde Caracol Televisión.

Sinfoni Foto: captura Yo Me Llamo

Pero este no será el único que cambio que tendrá la nueva temporada de Yo Me Llamo, pues, a su vez, Laura Acuña y Rey Ruiz, se unen oficialmente al elenco de esta producción para trabajar en la búsqueda del doble perfecto. Pero habría otro miembro que, por ahora, no han revelado y se conocerá durante la emisión del programa.