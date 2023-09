Amparo Grisales se fue contra el candidato Javier Milei: "es un tipo tan asqueroso"

La reconocida actriz y presentadora de televisión Amparo Grisales tiene sus redes sociales encendidas y esta vez no es por su actual rol como jurado de 'Yo me llamo' de Caracol Televisión , sino por la opinión que dio sobre el candidato presidencial argentino Javier Milei.

No es un secreto que la candidatura de Milei en Argentina ha despertado diferentes reacciones en toda la región por la visión que propone para su país en medio de la incertidumbre financiara por el que pasa.

Pues sobre este asunto, la presentadora no fue ajena a compartir su opinión y fue bastante fuerte, tanto así, que ha tenido que responderle a varios usuarios que la tildan de socialista y petrista.

En una serie de tuits, Grisales manifestó su desacuerdo con la figura de Milei y compartió sus preocupaciones sobre su eventual acceso al poder.

"Es un tipo tan asqueroso. No entiendo cómo l@s argentinos pueden votar por un tipo tan asqueroso. ¿No intuyen con solo verlo y escucharlo que es un demente peligroso? Y con poder... no quiero siquiera imaginarlo. Misógino... narciso y sin escrúpulos. No soy argentina, pero amo ese lindo país. Dios los bendiga y los libre de ese mal", escribió.

Ante las críticas que recibió, dijo: "Qué pereza tantas “ EXTREMAS” y tantos “EXTREMOS” No puede existir un “CAMINO MEDIO… COHERENTE Y SIN RENCORES? Por qué cuando das una opinión personal sin meterle partidos te imprimen la etiqueta del contrario. Tiene que existir en este mundo gente amorosa e inteligente que lidere los pueblos…. que se sepa rodear de gente idónea… Que piensen en el bienestar de pueblo!", sostuvo Grisales.

Milei, conocido por su retórica apasionada y sus posiciones económicas liberales, ha generado tanto seguidores fervientes como críticos acérrimos.

Las opiniones sobre Milei varían considerablemente, y su estilo político ha sido objeto de controversia en el escenario político argentino. Amparo Grisales, al unirse al debate con comentarios tan enfáticos, ha agregado un nuevo elemento a la discusión pública sobre el candidato.

