Exparticipante del Desafío XX contó su dura infancia: en las calles y víctima de abuso

Dentro de los participantes del Desafío XX hay historias desgarradoras que vivieron en diferentes momentos de sus vidas. En el caso de Ana, quien fue la primera en salir la competencia del Canal Caracol, contó detalles de su infancia en conversación con La Red.

En esa entrevista contó que su mamá la abandonó a los tres meses de nacida, quedando bajo la responsabilidad de su padre, quien era alcohólico y le había asegurado que su madre estaba muerta, pero no era así. De hecho, a los 15 años la encontró y la confrontó; le explicó que el hombre la maltrataba físicamente y por eso se fue del hogar.

Con el problema que tenía su padre con el alcohol, en varias ocasiones no podía cuidarla, por lo que la dejaba con otras personas conocidas o amigos.

Abuso cuando era pequeña

En una ocasión su padre la dejó bajo el cuidado de un vigilante, quien se aprovechó de su corta edad para abusar de ella en Villavicencio.

"Mi papá me dejaba al cuidado de diferentes personas porque no tenía otra opción. Una vez me dejó en la caseta de un celador en Villavicencio. Ese señor me empieza a correr el vestidito y me dice que va a ver cómo están mis piernas. Me baja los cucos y empieza cogerme las partes íntimas", relató Ana en La Red.

De las calles al Desafío

En una ocasión, la exintegrante de Omega contó cómo superó estar en las calles y salir adelante a través del modelaje. A los 14 años fue reina del Meta y cuando fue a representar al departamento en el reinado del tabaco se enteró que estaba embarazada.

"Me tocó devolverme, calladita, entregar la corona. Estaba en noveno. Yo vendía chocolates y bolsas de regalos en la calle", contó en el Desafío.

Luego siguió estudiando en una universidad, pero no podía estar con su hijo por un inconveniente con el padre y por eso sufría mucho.

En la capital tuvo un novio que la ayudó a salir adelante, a seguir con el modelaje y, por su puesto, recuperar a su hijo.

"Yo me iba todos los días al jardín a ver a mi hijo por las rejas, porque el papá no me dejaba. (Mi novio) me ayudó y me sacó a mi hijo de allá. Fui capaz de salir de la calle, de ser indigente y ahora acá (en el Desafío)", añadió.