Andrea Valdiri reveló los retoques que se hizo en polémica operación transmitida en vivo

La influenciadora y empresaria Andrea Valdiri reveló los retoques que se hizo luego de su embarazo. La polémica operación de la también bailarina, por esta ser transmitida en vivo, hizo que quedará más linda de lo que estaba.

"Así va mi recuperación, ya estoy regia otra vez, ya puedo aparecer en redes. Me aumenté un poco el busto, me quité nalgu*tas porque en mi embarazo la grasa se fue. Me quitaron pierna, me retocaron aquí y allá", dijo Valdiri mientras grababa un video frente al espejo bailando.

La influenciadora no había aparecido en redes sociales de cuerpo completo tras la operación. Sin embargo, reapareció animada y bailando, mostrando que ya puede moverse perfectamente.

Vea aquí el video: