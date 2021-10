Andrea Valdiri estalló por no poder transmitir en vivo su cirugía programada para este miércoles

En los últimos días, la bailarina barranquillera les contó a sus seguidores por medio de redes sociales, que el 13 de octubre volvería al quirófano. Además, indicó que iba a hacer algo jamás antes visto en Colombia, y es la transmisión en vivo de su procedimiento.

Para poder observar la transmisión, cualquiera persona debía pagar entre 70.000 y 225.000 pesos.

Esto generó un caos total en la página web de la boletería, pues a los pocos minutos terminó colapsada.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Luego de haber anunciado su boletería y su transmisión en vivo, este martes, 12 de octubre, Andrea Valdiri manifestó que no podría transmitir su procedimiento porque una sociedad de salud se lo prohibió.

Según la barranquillera, un grupo de varios médicos no están de acuerdo en que muestre y exponga de esa manera su cuerpo en las redes sociales, debido a que las imágenes son muy sensibles.

“Les voy a resolver un montón de dudas porque me ‘emputa’ cuando me pican la lengua. La sociedad de no sé qué vainas de salud no me permite pasar mi cirugía en vivo, ni en plataformas ni en nada. Es increíble. Hipócritas”, contó la barranquillera.

A pesar de esto, la bailarina aseguró que lanzará su propio sitio web para poder subir todo este contenido exclusivo si en algún momento en las redes sociales le cortan la transmisión. Asimismo reiteró que las imágenes no serán tan explicitas, pues la idea es mostrar cómo se realiza exactamente un procedimiento estético.