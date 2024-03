Ángela Aguilar hizo llorar a su doble cuando se conocieron en Día a Día: “Es un sueño”

"Los sueños sí se hacen realidad", fue el principal mensajes que se sintió este jueves, 29 de febrero, en el set de Día a Día en Caracol Televisión. Y es que la artista mexicana Ángela Aguilar al fin conoció en persona a la joven que la interpretó en la última temporada de Yo Me Llamo.

"Estuve platicando de ti ayer en la noche en mi cena y les dije a los muchachos ‘ojalá la pueda ver, saber dónde está para comer con ella o algo así’ (…) Gracias, qué honor que hayas interpretado mi música, que hayas estado en este programa. Yo no soy nadie, de verdad", dijo la cantante en el set de Caracol, que además abrazó a la joven agradeciéndole porque decidió seguirla.

Nina Varga fue la joven que le dio vida a Ángela Aguilar en Yo Me Llamo y al momento de verla en el set no pudo ocultar su emoción por conocer a la mexicana. "Si algo que quería era conocer a la verdadera", dijo Carlos Calero al momento del encuentro.

"Que linda que niña tan sencilla y me encantó como recibió"; "Que lindo el programa de hoy"; "Que momento tan precioso"; "Como la miran los mariachis, diciendo es igualita", fueron algunos comentarios que generó el conmovedor encuentro entre ambas mujeres en el set de Día a Día.

El clip cuando se encuentran ambas mujeres ha generando miles de comentarios en redes sociales. Asimismo, la artista comentó que estuvo muy feliz por conocer a alguien que valorara tanto su trabajo.

"Yo no sé por qué no ganaste, eso era lo que estaba diciendo. No por nada, lo hicieron muy bien los demás, ¿pero ya la vieron?", añadió la artista durante el encuentro con su doble, que además tuvo un momento de sinceridad con ella para agradecerle por toda su música y sencillez.