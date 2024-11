Angélica Jaramillo reveló detalles de lucha contra drogas tras escapar de rehabilitación

Angélica Jaramillo , conocida por su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, reveló detalles impactantes sobre su batalla contra las drogas y su reciente decisión de escapar de un centro de rehabilitación.

La modelo y actriz, de 39 años, generó alarma en redes sociales hace unos meses al publicar un video en el que confesaba haber luchado durante años con problemas de adicción. "He estado consumiendo drogas por mucho tiempo", admitió en su mensaje, en el que también expresó su agotamiento de aparentar que estaba bien mientras enfrentaba una situación difícil y cada vez más complicada.

Preocupada por su bienestar, la familia de Jaramillo decidió internarla en un centro de rehabilitación en Medellín. Sin embargo, la experiencia no fue lo que ella esperaba.

En una entrevista con la revista Semana, Jaramillo describió cómo fue llevada contra su voluntad, lo que le hizo sentir como si estuviera "secuestrada". “Mi familia quiso ayudarme, pero me ingresaron a la fuerza, sin opción. Me sentí atrapada, como si no pudiera tomar mis propias decisiones”, relató.

Durante su estancia en el centro, que duró 26 días, Jaramillo explicó que pasó ocho de esos días en una celda, lo que le dejó una experiencia traumática.

Relató que fue sometida por varias personas para evitar que intentara resistirse, algo que, aunque la lastimó física y emocionalmente, también la ayudó a comprender la gravedad de su adicción. “Esa experiencia me generó una conciencia muy fuerte de que nunca quiero volver a pasar por algo así”, dijo.

A pesar de solicitar en varias ocasiones que le permitieran salir para estar con sus hijos, la respuesta fue negativa, lo que la llevó a tomar la decisión de escapar. “Sentía que querían hacerme ver como incapaz de tomar decisiones. Yo no estoy incapacitada ni soy incoherente; sé lo que quiero y lo que necesito”, afirmó en la entrevista.

Hoy, Jaramillo asegura estar “limpia” y decidida a dejar atrás su problema de consumo de drogas. Agradeció a quienes le han brindado su apoyo en redes sociales y afirmó que esta experiencia marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Además, envió un mensaje a quienes se enfrentan a la misma situación, enfatizando en la importancia de evitar la adicción desde el principio. "La adicción es una enfermedad, porque es algo que se escapa de tu control. Las drogas no son un juego; probar una vez puede llevar a una caída irreversible", concluyó Jaramillo, buscando inspirar a otros a buscar ayuda y mantenerse fuertes frente a la tentación.