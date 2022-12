Angelina Jolie posó desnuda y confesó el problema que tiene con Brad Pitt

Totalmente desnuda, Angelina Jolie posó para la revista Harpers Bazaar y dejó a la vista que a sus 44 años sigue siendo el sueño de muchos por su belleza.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Con apenas una manta blanca, la portada de la revista Bazaar muestra totalmente desnuda a la actriz de Tomb Raider, además, en otras imágenes se aprecia la figura que sigue manteniendo.

Publicidad

Sin embargo, en la publicación, además de quedar expuesto su cuerpo, también reveló una situación que vive actualmente al no poder salir de Estados Unidos por culpa de su exesposo y padre de sus hijos, Brad Pitt.

Publicidad

Vea también: Hija de Aida Merlano se desnudará en portada de la revista Soho

La protagonista de ‘Maléfica’ contó que la vida con sus hijos ha sido todo un sueño, al punto que se ha redescubierto con ellos. No obstante, aunque quisiera irse a vivir en el extranjero, no puede hacerlo hasta que ellos no sean mayores de edad.

Publicidad

“Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años. En este momento tengo que basarme donde su padre elige vivir”, aseguró.

Publicidad

La expareja, que duró 12 años junta, tiene seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox, todos con los apellidos Jolie-Pitt.

Las noticias de entretenimiento , actualidad de la farándula colombiana e internacional, vídeos de los artistas y personajes, fotos y mucho más contenido viral del mundo del entretenimiento en BLU Radio.

Publicidad