Así fue el Tiny Desk de '31 Minutos', el primer programa infantil en llegar a NPR

En esta sala de Tiny Desk han estado artistas como Sabrina Carpetener, Adele, Olivia Rodrigo, Shawn Mendez, BTS, DuaLipa, Alicia Keys, entre otros, que por parte de Latinoamérica han estado Bad Bunny, Feid, Karol G, Fito Paéz y muchos más, pero nunca un programa infantil había estado hasta este 6 de octubre de 2025 cuando desde Chile llegó ’31 Minutos’.

Grabada el 29 de septiembre en las oficinas de NPR en Washington, D.C., la inédita sesión reunió a un grupo sin precedentes de 16 integrantes, consolidándose como una de las presentaciones más singulares. Los personajes favoritos del público, incluyendo a Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y Guaripolo, se unieron a músicos en vivo para ofrecer un repertorio inolvidable con sus canciones más queridas.

Su primera emisión fue el 15 de marzo de 2003 bajo el trabajo de Juan Manuel Egaña, Alejandra Neumann, entre otros, en donde tuvo la producción de Aplaplac, un show infantil que se transmitió en casi todos los países de Latinoamérica en donde, por supuesto, Colombia no fue la excepción.

'31 Minutos' en Tiny Desk // Foto: Prime Video

Ganadores de diferentes premios, pero resaltaron por encima de otros shows infantiles por sus canciones originales que narraban historias de sus personajes o situaciones de vida que vivían los niños de la época, por eso, se han llevado galardones como el Festival Viña del Mar, Pulsar, Índigo, entre otros, que pocas producciones tienen; incluso, han hecho giras internacionales por diferentes países tocando los éxitos más recordados.



Ahora su llegada al Tiny Desk será visto como algo especial, pues la presentación capturó la esencia del arte único de 31 Minutos, con el grupo interpretando siete de sus canciones más famosas, incluyendo “Mi equilibrio espiritual”, “Bailan sin César” y “Calurosa Navidad”.

Cabe recordar que esta producción aún se puede ver en territorio colombiano gracias al streaming, pues en Prime Video se encuentran todas las temporadas de esta famosa serie.