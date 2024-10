Así nació la 'W Sound 2' de Valka: la artista que construye un legado desde su corazón

Nació en Medellín y desde pequeña sintió que su vida debía ser diferente. En Colombia, lleva años construyendo su propio legado musical, pero en el mundo de las redes la conocen por su relación con el streamer Westcol con quien, incluso, lanzó una canción hace poco.

“Me siente súper bendecida. Siento que Dios me ha puesto con personas increíbles que me han ayudado a crecer como artista. Sé que aún me falta mucho (…) Vamos disfrutando el proceso”, expresó.

Y es que Valka, la joven paisa, cuenta con un gran talento musical. En diálogo con Blu Radio, confesó que “ama Bogotá” porque el público es uno de los más eufóricos y la energía siempre está arriba en la ciudad. “Hemos aprendido que la unión hace la fuerza. Somos hermanos, estamos a 20 minutos en avión. Todos queremos crecer y cumplir sueños”, dijo.

Así nació ‘Mi Novio Tiene Novia’, la W Sound 2

Sin duda uno de los temas que más ha sonado en las últimas semanas ha sido ‘Mi Novia Tiene Novia’, la cual lanzó al lado de su pareja, el reconocido streamer, y el famoso productor Ovy On The Drums. Siguiendo la formula de esta nueva productora que también creó ‘Soltera’ de Blessd, la famosa canción que ocupa las principales listas de reproducción en todo el país.

“El compositor de esta letra es Keityn, un genio, un maestro. No quise intervenir mucho en la letra. Más que todo me gusta interpretar, tengo ese don. La letra estaba lista y la verdad no nació de mí, fue composición de Keityn y la producción de Ovy. En todo lo que hago intento hacerlo con amor y meterme en el cuento para que sea más llamativo todo. Para mí eso es diferente e innovador (…) La letra me pareció algo nuevo que nadie había hecho, queríamos llevar algo y que pereza llevar algo de los mismo. Me imaginé el video y me lo imaginé como es la letra. Intentamos manejarlo de forma más profesional posibles”, contó.

Construyendo sueños, la inspiración de Valka

Desde pequeña supo que la música era lo suyo por lo que esta le transmitía todo el tiempo. Dijo que “le gusta lo simple” y siempre ha sido de estar en casa al lado de la gente que aprecia, que el sello de su música siempre ha sido la autenticidad.

Pese a que tiene grandes amistades en el género, busca crear su propia marca personal y toma todos los comentarios constructivos que sus grandes amistades le dejan en cada una de sus composiciones.

“El sueño comienza desde los 3 años, desde allí estudio música, actuación y piano. En el colegio cogía los borradores y hacia mi firma, siempre ha estado en mí. Desde antes de nacer Dios me tiene hecha para esto”, dijo.

Confesó su sueño de sacar una canción con Karol G, quien es su inspiración en la industria: “Me muero si me llama. Tengo muchas canciones guardadas que nos podrían servir”.

El trabajo con Gianluca Vacchi

Hace poco salió con ‘Veo Remix’, que fue su colaboración con el cantante italiano. Fue a Italia a grabar el video con él y aseguró que “fue una experiencia inolvidable”. En ningún momento pensó que podía vivir eso y solo puede darle gracias a Dios.

“Me gusta la versatilidad. No me quiere encasillar en un solo género (…) Sé que mi voz se presta para muchas cosas. Amo hacer música”, añadió.