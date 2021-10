Así reaccionó la viuda de Martín Elías a quienes le dicen que se viste como “viejita”

La viuda del cantante Vallenato Martín Elías , Dayana Jaimes, recibió duras críticas por parte de una seguidora, quien le dijo que se colocaba ropa de “viejita”.

Por esto, Dayana no dudó en responderle a la mujer, quien le hizo la pregunta vía Instagram.

“Amo, de verdad amo como me visto. Amo todos mis outfit, mi closet, me siento feliz cada vez que compro algo, me encanta ir de compras y de verdad me siento muy bien con lo que me pongo”, indicó Jaimes, quien, aunque tapo el rostro de la persona que le escribió, subió una imagen de la mujer con una vestimenta que, según ella, nunca se colocaría.

”La persona que me escribe esto tiene una blusa que yo sería incapaz de colocarme, pero a ella le gusta y eso es respetable”, aseguró Dayana.

Vea aquí lo que dijo: