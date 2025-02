Así suena 'La Plena', la nueva WSound de Beéle y Ovy On The Drums: "Temazo"

La espera terminó y, finalmente, Westcol estrenó su quinta WSound al lado de Ovy On The Drums en este proyecto musical que comenzó con Blessd y 'Soltera' que fue un hit a nivel nacional. Ahora, el turno fue de Beéle, uno de los artistas, que, según muchos, es uno de los que más público mueve en la actualidad.

La WSound de Beéle llega con este ritmo que ha enamorado a millones: el afrobeat, que, a través de la voz de este artista, toma mayor protagonismo y le da fuerza al relato de la letra para transmitir más sentimientos y emociones de quienes escuchan este tema.

"Es una esencia tropical, un ritmo pegajoso, fresco pa escuchar en cualquier lugar especialmente en la playita", "Esto no es solo una canción, es un movimiento"; "Westcol no juega, la rompe. Ovy no falla, es otro nivel. Beéle siempre fino"; "La verdad no me esperaba la salida de la W Sound 5 pero en serio rompieron"; "Si soltera fue un hit mundial no me imagino esta bestia", fueron algunos comentarios por la canción.

El video fue diseñado al estilo de la costa Caribe que tanto caracteriza a Beéle en sus canciones, acompañado de Ovy On The Drums y Westcol, quienes lideran este proyecto musical en donde han pasado artistas como Valka, Blessd y Ryan Castro, que, seguramente, serán muchos más con el paso del tiempo.

Esta fue la WSound de Beéle