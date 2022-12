¿Atrevida? Yina Calderón decidió explicar por qué se tatuó a Amy Winehouse

En paños menores y mostrando su nuevo tatuaje, la influenciadora Yina Calderón decidió explicar, en medio de un live, el por qué se tatuó el rostro de la cantante Amy Winehouse en su brazo.

"No soy fanática de la música de ella, lo que pasa es que me gusta su personalidad, sigo su estilo de vida. Respetable sus errores, pero me gustaba mucho porque manejaba una sencillez", dijo Calderón en Instagram.

Sus declaraciones causaron revuelo en redes ya que muchos la tildaron de "ignorante" al no conocer de lleno la música de Amy Winehouse.

