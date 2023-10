‘Barbie colombiana’ se despachó contra embajada de EEUU tras negarle visa: “No todas vamos a put3@r”

Diariamente los colombianas solicitan la visa a Estados Unidos y son muchos a los que el ansiado documento les es negado. Tal fue el caso de Tatiana Murillo, reconocida por autodenominarse como la ‘ Barbie colombiana’ , quien en sus redes sociales dio a conocer que no le dieron la visa, porque según ella, es “muy bonita y operada”, y que estas serían las razones por la que los funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Colombia le habrían negado el documento.

“Qué rabia. Una de tres: por bonita, por operada o por paisa, se los juro. Creo que la única tan operada solicitando la visa era yo, pero... Dios mío, ahí es cuando uno ve los tabúes y estigmas que tiene la gente porque, en serio, no le encuentro ninguna otra explicación", les contó a sus seguidores.

La polémica influencer, través de su cuenta de TikTok, en la que acumula más de 700.000 seguidores, no evitó mostrar su frustración y reveló que no entiende cómo a ella que es una empresaria que tiene una sólida económica.

Tatiana Murillo, la 'Barbie colombiana'. Foto: Instagram @tatianamurillobarbie.

“Muchachos; o sea, una mujer como yo: tengo dos camionetas, apartamento, una empresa de eventos hace más de 11 años, solvente económicamente, una hija de 14 años… ¿Llego y me voy a ir a quedar allá?”, mencionó.

Publicidad

En una entrevista en el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, la generadora de contenido indicó que la embajada americana le indicó los motivos por la que le negaron la visa y contó cómo se lo dijo la funcionaria.

“Automáticamente me dijo, no, tu no eres elegible para entrar a los Estados Unidos,estos son los motivos y yo en serio la miré y le dije ¡Woww!...es un acto de discriminación contra las mujeres jóvenes y empresarias de este país, porque a muchas de mis amigas les han negado la visa y no todas vamos a put#@r”, señaló la también empresaria con su característico acento paisa.

Por supuesto, la publicación de la paisa no tardó en hacerse viral y muchos de los internautas respondieron a sus palabras dejando sus opiniones acerca del caso, muchos con respeto y otros dándole la razón a la embajada estadounidense.

Tatiana Murillo, la 'Barbie colombiana'. Foto: Instagram @tatianamurillobarbie.

Publicidad

“Lo qué pasa es que no se parece a la de la cédula 😂 tiene que entender”; “Ellos no dan ningunos motivos …. Dicen NO! Y listo”; “ajaja qué mentira.. ellos dicen no y listo nunca dan el motivo”; “Y entre más hablé ,menos se la darán ..calladita es mejor”; “Jajaja por bonita operada y rubia mm a ese cuento le falta un pedazo no mejor dicho según ella lo último en guracha”, fueron algunos comentarios que dejaron usuarios de las redes sociales.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: