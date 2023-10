Exesposo de Marilyn Patiño, víctima de masacre en Colombia: conozca escabrosos detalles

Marilyn Patiño es una de las actrices más reconocidas en el país y sus personajes le han valido gran reconocimiento en la televisión colombiana y en la del extranjero, pero, en las últimas horas, la caleña publicó un desgarrador video en el que dio a conocer que su expareja y padre de sus dos pequeños hijos, Héctor Fabián Bonilla Ulloa , fue víctima de la más reciente masacre registrada en Colombia.

"Hace pocos días nos enteramos de la muerte del papá de mis hijos, Héctor Fabián Bonilla Ulloa . Él estaba de viaje en la ciudad de Cali, tenía finca ganadera en el Cauca y muy seguramente iba a su tema de la ganadería. Estaba con su novia, con la que ya llevaba dos años. Ella fue la última persona que lo vio con vida, debe saber más del asunto...", dijo Patiño en un video publicado en sus redes sociales.

Según mencionó la actriz caleña el fallecimiento de Bonilla Ulloa ocurrió en los últimos días. Lo desgarrador del caso es que el padre de sus dos pequeños este martes, 24 de octubre, cumpliría 44 años.

"No me interesan en lo absoluto venganzas ni represalias contra nadie, pero pido que me dejen quieta, pido que no se metan conmigo. No voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantajes", indicó, palabras que despertaron todo tipo de interrogantes en sus seguidores.

Marilyn Patiño habla sobre la muerte del papá de sus hijos en Cali Fotos: @marilynpatino1

Publicidad

¿Cuántos hijos tiene Marilyn Patiño?

Producto de su relación con Bonilla Ulloa, la actriz Marilyn Patiño tiene dos hijos varones. El mayor, Valentín, nació en España en 2019, y Samuel, el menor, nació en febrero de 2020. Por ellos, la actriz pidió respeto por su privacidad en este doloroso momento. Además, señaló que no dará ninguna entrevista para referirse a estos hechos. Aunque la caleña es reconocida en la farándula colombiana su matrimonio siempre se manejó con bajo perfil.

¿A qué se dedicaba el exesposo de Marilyn Patiño?

Según dio a conocer la misma caleña, Héctor Fabián Bonilla era un empresario ganadero, propietario de una finca en Cauca, Aunque radicaba en Chía, Cundinamarca, la mayoría de sus negocios se centraban en territorio vallecaucano.

¿Qué detalles se conocen del asesinato de Héctor Fabián Bonilla, exesposo de Marilyn Patiño?

La Fiscalía General de la Nación asumió la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones destinadas a arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon la trágica masacre que cobró la vida de cuatro hombres en el Cauca. Entre las víctimas se encontró Héctor Fabián Bonilla, exesposo de Patiño.

Publicidad

Los lamentables sucesos ocurrieron mientras las víctimas se desplazaban en camionetas por la zona rural del municipio de Caloto, en la noche del 15 de octubre. En ese momento, un grupo de individuos desconocidos los abordó de manera violenta. Según informes preliminares compartidos por la revista Semana, se señaló que las víctimas de esta dolorosa masacre fueron sometidas, atadas y posteriormente atacadas con armas de fuego.

En esta masacre fue víctima el exesposo de Marilyn Patiño. Foto: Indepaz.

Por el momento, las investigaciones avanzan para dar con los responsables y los móviles de este nuevo hecho violento en el país que, además, involucra a una actriz colombiana de reconocimiento internacional.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: