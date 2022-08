Batgirl fue cancelada meses antes de su estreno pese a costar 90 millones de euros

Las películas de los superhéroes están en auge y las producciones que se presentan tanto en la pantalla grande como en la chica han atrapado a miles de fanáticos en todo el mundo. DC Comics, al igual que Marvel Studios , presentó su cronograma de películas en la reciente Comic Con; entre las producciones que fueron presentadas destacaba la historia de Batgirl, que finalmente fue cancelada.

La producción de la historia de Batgirl no se estrenará en cine pese a que su elaboración costó 90 millones de euros. Según el diario The New York Post, la decisión se tomó tras la mala recepción que obtuvo la película en los test screenings, en funciones privadas a cierto público.

Sin embargo, Warner Bros afirmó que la medida reflejaba un "cambio estratégico de liderazgo".

La actriz y cantante estadounidense Leslie Grace fue la protagonista de la cinta, quien se sintió sorprendida por la noticia. En la película también participaría Michael Keaton como Batman, Brendan Fraser como el villano Firefly y JK Simmos como el comisionado James Gordon.

¿Quién es Batgirl?

Batman y el comisionado James Gordon desde los inicios del ‘Caballero de la noche’ en Gotham adquirieron una fuerte amistad. Cuando el oficial logró ser padre tuvo a la pequeña Barbara Gordon que durante años fue entrenado por Bruce Wayne.

Con el tiempo se volvió en la mente inteligente de Batman, quien junto a Robin peleó al lado del murciélago combatiendo el crimen en las calles de Gotham.

Fue creada por Bill Finger y Sheldon Moldoff y tuvo su primera aparición en el mundo de DC Comics en el tomo 139 de Batman, en abril de 1961. En una parte del futuro, ella pierde la movilidad de sus piernas tras un combate con uno de los supervillanos de Batman.

