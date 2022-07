'Secret Wars' y 'Kang Dinasty', el futuro que mostró Marvel de su universo en la Comic Con

Se celebró la Cómic Con de San Diego y como siempre las principales producciones para los amantes del mundo de los superhéroes ampliaron nueva información. El panel de Marvel Studios confirmó el futuro que llevará la cadena cinematográfica.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, aseguró que en diciembre será el cierre de la fase 4 que abrió 'La Saga del Multiverso' y la verdadera acción empezará desde el próximo 2023 con el estreno de 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania'.

La inclusión de diversas personas en sus series y películas como Moonknight, Ms Marvel, She Hulk, Eternals, Kang, Echo, entre otros, es solo el comienzo para trazar el camino que llevará a la cadena a su próximo gran evento en 2025 cuando regresen los 'Vengadores' con 'Secret Wars' y 'Kang Dinasty'.

Además, el regreso de antiguos personajes como Daredevil, Blade, Thunderbolts, Los Cuatro Fantásticos, entre otros, emocionó a todos los asistentes en el panel de información de Marvel.

Sin embargo, muchos se han preguntado dónde quedaron algunas producciones que habían sido confirmadas, pero no aparecieron en el calendario de Marvel como lo son: Deadpool, Spiderman, X-Men, Inhumans, Thor, entre otros.

El proyecto del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es el más ambicioso en toda la historia del cine de esta categoría, quienes le apuntan a seguir incluso después del cierre de esta nueva saga en 2026.

Estas son las próximas producciones del UCM (series y películas):

2022: She Hulk (Disney +), I'm Groot (Disney +), Wakanda Forever, Especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia (Disney +).

2023: Ant-Man and the Wasp: Quantumania; Secret Invasion (Disney +), Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Echo (Disney +), Loki 2 (Disney +), The Marvels, Blade, Ironheart (Disney +), Agatha (Disney +).

2024: Daredevil (Disney +), Capitán América 4, Thunderbolts y Fantastic Four.

2025: Avengers Secret Wars y Kang Dinasty.

No obstante, en la fase 6 del UCM que se llevará desde finales de 2024 hasta comienzos de 2026, Marvel reveló que habrá 8 estrenos adicionales los cuales no confirmó cuáles serían.

