Después de dos años de pandemia, Comic Con abre las puertas a los fans en Colombia

La fiesta de los cómics y del mundo de la ciencia ficción dio el pistoletazo de salida este viernes a la primera edición que se celebra en Bogotá tras dos años de pandemia, con Anthony Daniels, actor de C-3PO de "Star Wars", como invitado de honor que inauguró esta undécima edición.

Entre este viernes, 24 de junio, y el 27 de junio Bogotá acogerá esta feria, con el lema "Back to Comic Con " en un guiño a la mítica película "Back to the Future" (Volver al Futuro), en el recinto de Corferias, en el que los fans que podrán disfrutar de los espectáculos.

Entre los invitados de honor con los que contará esta edición está Christopher Lloyd y Alfonso Obregón, actor y director de doblaje mexicano, que contarán sus experiencias en las series, películas y proyectos.

Las artes escénicas, el cómic, intervenciones de danza, el anime, el manga, la literatura fantástica, los juegos de rol, el cosplay y más se dan cita tras dos años de aplazamientos en el contexto de la pandemia del coronavirus.

"Hemos planteado una amplia muestra comercial, que estará acompañada de actividades diseñadas para disfrutar de los comics, del diseño, del cosplay, de literatura fantástica y mucho más, además de una agenda académica única", señaló el director de Comic Con Colombia, Alejandro Caballero.

Seminario sobre propiedad intelectual y la industria del cómic, héroes colombianos, desarrollo de personas para ilustración y animación o cómo el rol ayudó a mantener el contacto en tiempos de pandemia son algunos de los talleres en los que podrán participar los asistentes.

La convención Comic Con, que tuvo su primera edición en 1970 en San Diego (EE.UU.) y fue creada por el fan de las historietas Sheldon Dorfste, actualmente tiene ediciones en Buenos Aires, Londres y Ciudad de México, así como en Nueva York y Los Ángeles.

Aterrizaje de C-3PO en Bogotá

Anthony Daniels, "desde una galaxia muy lejana" y con la música de "Star Wars" de fondo, ofreció una rueda de prensa a los periodistas y a algunos fans en la que presentó su libro y destacó que una de las cosas que más le ha gustado de las películas que lo encumbraron fue la "lealtad" de C-3PO y R2-D2.

"Las virtudes morales siguen siendo igual o más de importantes que en la época en la que se filmaron" las películas de la saga, destacó, mientras que se mostró abierto a una serie centrada en su personaje, en la línea de todos los spin offs que han visto la luz en los últimos años relacionadas con el universo "Star Wars".

En su primera vez en Bogotá, Daniel indicó que "C-3PO ha ayudado a mucha gente, personas que encuentran la vida en sociedad un poco difícil, son nerviosos, ansiosos, no acaban de entender cómo funciona el mundo (...), encontraron consuelo" en su personaje, algo por lo que se siente feliz.

