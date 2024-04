Baum Festival 2024: precios, dónde es y artistas invitados para esta edición

Para los amantes de la música electrónica en Bogotá llega el Baum Festival 2024que contará con una amplia gama de invitados. Asimismo, dos de ellos muy reconocidos en el medio de este género musical.

Será durante el 24 y 25 de mayo en el recinto de Corferias en Bogotá en donde personajes como Paul Kalkbrenner o Deadmau5 pongan a saltar a más de un capitalino que llegue a disfrutar de esta fiesta de música electronica.

La venta oficial de boletas salió este martes, 9 de abril, desde las 9:00 de la mañana para clientes de Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular, Av Villas) y la billetera digital dale! Hasta el 11. De allí, saldrá la venta para el público general.

Precios del Baum Festival 2024



General: $235.000

VIP: $470.000

Backstage: $1.399.000

Artistas del Baum Festival 2024

Deadmau5, Paul Kalkbrenner, Miss Monique, Ben Böhmer, Lilly Palmer, Jeff Mills, Ellen Allien, Nico Moreno, Kink, Paco Osuna, Abstract Division, Clara Cuvé, Mahmut Orhan, MCR-T y Karah, quienes compartirán escenarios con Argy, Hozho y Fideles, I Hate Models, Patrick Mason, Chippy Nonstop, Lee Ann Roberts, Funk Tribu y más.

Publicidad

Baum Festival es considerado como el mayor encuentro de música electrónica en Colombia. Este evento anual reúne a miles de amantes del techno, house y otros géneros electrónicos en un ambiente único e inolvidable.

En ediciones anteriores, el festival ha contado con la participación de artistas como The Chemical Brothers, Martin Garrix, Armin van Buuren, Carl Cox, Eric Prydz, Above & Beyond, Paul Kalkbrenner, y muchos más.