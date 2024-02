No activar

Billie Eilish gana el Grammy a la Canción del año por 'What Was I Made For?' "Esa fue una lista salvaje de gente increíble", dijo conmovida Eilish al recibir el gramófono, su segundo de la noche, por la balada reflexiva que forma parte de la banda sonora de 'Barbie', la súpertaquillera película de Greta Gerwig.