"Blue Lizard Effect explora lo que nadie conoce de Aruba, en especial su gente": Jason Silva

En medio de las islas del Caribe se esconden un paraíso de playas y biodiversidad con muchas historias sin contar. Pues Aruba, esta isla con descendencia holandés frente a las costas de Venezuela, es la opción de vacaciones de miles de personas en toda la región latina.

Sin embargo, detrás de todo este paraíso natural se esconden historia que serán contadas por parte de Max en una docuserie denominada Blue Lizard Effect que llega a la plataforma desde este 17 abril para narrar lo que nadie ve detrás de este paradisiaco sitio.

“Los seres humanos con quienes compartimos y conocimos. Lo que hace un sitio especial es su gente. Sin duda Aruba es conocida como una isla feliz y ya que hay esta reputación se nos hizo mega interesante ir a conocer a las personas que forman parte de esta mezcla tan interesante entre la cultura caribeña, la cultura holandesa y esa influencia latina. Un sitio muy especial y pude compartir con gente que redefine lo que significa ser feliz y viven su pasión, que se define con su relación un elemento natural: agua, fuego o tierra. Fue algo muy inspiracional”, dijo en diálogo con Blu Radio Jason Silva, el reconocido presentador de las series de televisión ‘Juegos Mentales’ (Brain Games) y ‘Orígenes’ (Origins), que será el encargado de explorar esta curiosa isla.

Serán cuatro capítulos, cada uno con el nombre de un elemento, que, según Juan Sebastián Mesa, director de la producción, forjan lo que significa Aruba en sí. Cada uno de los personajes tienen una relación con estos elementos que los definen como seres humanos que es esa conexión que tienen con el entorno para ver y percibir el tiempo de una forma distinta.

Publicidad

“Lo que no me esperaba quizá era la diversidad en que la gente vive allí. O sea, el artista con su jardín o taller de arte tan interesante o el señor de AXO que le gusta nadar entre las islas de Curazao y Aruba. O sea, una mezcla de personas no diría que la cultura es fácil de definir, que no hay un estereotipo y cualquiera que yo tuviera desapareció”, añadió Silva.

Aruba tiene algo especial que el equipo de esta producción resaltó y es que ahora en la isla hay más de 100 cocinas en donde las cultural se mezclan en un paladar. Juan Manuel Peña, CEO de Pacifista Film y productor ejecutivo de la serie, indicó que es normal que en las calles de la isla haya ese salto de comida premium a alimentos convencional que guardaban propiedades nunca vistas con sabores únicos.

Publicidad

“En uno de los capítulos acompaño a una chica especial, una chef, los acompaños a la cocina con la diversidad de lo que ella crea (…) Cuando me vean debajo del agua en estos sitios donde están rescatando los corales, o cuando entré a las cuevas porque soy claustrofóbico y casi que me tuve que pelear con el director un poco”, dijo el presentador de lo que se verá en la serie.

La serie documental también podrá ser vista por los canales lineales como Discovery, Warner Channel y TNT.