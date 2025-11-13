En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Bogotá inspira a Andrés Cepeda para ganar el Latin Grammy de 'Mejor Álbum Pop Tradicional'

Bogotá inspira a Andrés Cepeda para ganar el Latin Grammy de 'Mejor Álbum Pop Tradicional'

De homenaje a su natal Bogotá a llevarse premios de todo tiempo por su composición, el álbum de Cepeda hace historia en la industria musical colombiana.

