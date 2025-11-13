Bogotá inspira a Andrés Cepeda para ganar el Latin Grammy de 'Mejor Álbum Pop Tradicional'

A finales de abril del 2025, Andrés Cepeda le presentó a sus seguidores un homenaje a su historia y lo hizo regresando en el tiempo a sus raíces en un álbum que título como lo que más lo representa: "Bogotá", su ciudad, en donde el rock, el pop y los ritmos tropicales lo hicieron creer en el amor y pasión de la música.

Un álbum que recorrió todos los toques artísticos de las calles de la capital colombiana, hasta el frío de la lluvia que a veces opaca el cielo en las tardes de esta imponente ciudad. Pero, además, como un homenaje así mismo de su viaje de diferentes composiciones.

Muchos elementos de este álbum surgieron de forma espontánea durante el proceso creativo, en donde, incluso, aplicó detalles de sus primeras canciones para darle un sentido especial a cada una de las nuevas.

Hizo gira por Colombia, la cual fue un éxito, en donde le quiso llevar a sus seguidores lo que significa ser de "Bogotá".



"Bogotá", el Latin Grammy más personal de Andrés Cepeda

Meses después y de, incluso, presentar su versión deluxe. Cepeda se subió al escenario en Las Vegas no solo para cantar, sino que este 13 de noviembre de la mano de su amigo y colega Silvestre Dangond recibió el Latin Grammy de 'Mejor Álbum Pop Tradicional'.

"Gracias Andrés Torres, Mauricio Rengifo, a mi equipo de Warner Colombia, Warner México (...) A mi esposa Elisa, por la inspiración. A mi manager de 32 años de carrera. A mi equipo, a todos. Muchachos, gracias por regalarme esta belleza de álbum y de canciones", fueron sus palabras tras recibir la estatuilla.

Un premio que fue aplaudido por una gran parte del auditorio, en reconocimiento en lo que ha sido la carrera de unos de los artistas más importantes de la historia de Colombia, que, a través de sus canciones, deja mensajes más allá de un simple ritmo.