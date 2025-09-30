Andrés Cepeda rinde homenaje a las Fuerzas Militares con un emotivo concierto en Bogotá

Además del gesto simbólico, el concierto tiene un objetivo claro: recaudar fondos para programas de salud, educación y apoyo en calamidades domésticas dirigidos a militares que han sufrido afectaciones mientras cumplían su deber. “Este concierto no es solamente un homenaje para ellos, un agradecimiento de parte de nosotros, de la sociedad civil, sino también una oportunidad para ayudarles de forma concreta”, afirmó el cantautor en entrevista con Blu Radio. La iniciativa es organizada por el Comando General de las Fuerzas Militares junto a la Asociación de Damas Protectoras del Soldado, que desde hace más de tres décadas trabaja por el bienestar de los uniformados afectados en servicio.

“Lo que queremos es agradecer el servicio de todos estos hombres y mujeres de las fuerzas militares. Ellos lo han dado todo por el país, y este es nuestro pequeño aporte para reconocer ese sacrificio”, expresó el artista.

La acogida del público fue inmediata. En apenas unos días, la boletería se agotó por completo, confirmando que el mensaje detrás del concierto tocó fibras en la ciudadanía. “Estamos muy felices porque se han reunido recursos muy importantes. Es una señal de que como país estamos aprendiendo a valorar a quienes nos cuidan”, agregó el artista.



La gira "Bogotá"

El concierto por los héroes se enmarca dentro de Bogotá, la gira, una ambiciosa serie de presentaciones con la que Cepeda está recorriendo Colombia para presentar su más reciente álbum, Bogotá. El montaje que se verá en el Teatro Julio Mario será el mismo que ha llevado a ciudades como Medellín, Manizales, Bucaramanga, Pereira y Armenia, y que ahora sigue su camino por Neiva, Ibagué, Cali y Pasto, hasta cerrar en la Costa Caribe en noviembre.

“Este show no lo podíamos dejar por fuera del homenaje. Es el mismo formato que hemos estado presentando en la gira, con una producción muy cuidada y un repertorio muy especial”, explicó el artista. La gira también se extenderá a Estados Unidos en mayo del próximo año, con conciertos programados en al menos diez ciudades.



Tres nominaciones al Latin Grammy

En medio del éxito de su gira y de este concierto solidario, Andrés Cepeda también celebra tres nominaciones a los Latin Grammy 2025 por su álbum Bogotá, consolidándose como uno de los artistas colombianos más destacados de la escena internacional.

“Cada nominación es una alegría inmensa. Hemos tenido la fortuna de recoger ya cuatro gramófonos a lo largo de nuestra carrera, pero la emoción siempre es la misma. Este álbum tiene un significado especial y nos ilusiona mucho lo que pueda pasar”, contó.



Por ahora, el Concierto por los Héroes está planeado como un evento netamente presencial. Sin embargo, la posibilidad de grabarlo o transmitirlo más adelante está sobre la mesa. “Hasta donde sé, no se va a emitir por ninguna plataforma, pero me siembras la inquietud. Es posible que lo hagamos, por la importancia del homenaje”, comentó Cepeda.

Con más de 30 años de carrera y una conexión única con el público colombiano, Andrés Cepeda no solo sigue llenando escenarios, sino también el corazón de quienes lo escuchan. Este homenaje a los héroes de la patria es, sin duda, uno de los capítulos más humanos y memorables de su trayectoria. “Cantarle a quienes han dado tanto por nosotros es un honor. Esta es mi forma de decirles gracias”, concluyó.