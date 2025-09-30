General (r) Matamoros rechaza proyecto de ley que busca permitir voto a militares y policías

El general (r) Gustavo Matamoros mostró su rechazo al proyecto de ley que busca permitir el voto para los militares y policías activos. Matamoros, quien también es precandidato presidencial, dice que la iniciativa pone en riesgo la democracia, el orden y la disciplina de las Fuerzas Militares y la Policía.

“La fuerza pública no puede votar, es una propuesta nociva. Desde el Frente Nacional, los militares han sido el fiel de la balanza, los que representan la neutralidad. Es un exabrupto imaginarse políticos metidos dentro de los cuarteles impartiendo una ideología o a un comandante de una tendencia política adoctrinando a las tropas. En los más de 40 años que le serví a este país como militar, nunca me sentí un ciudadano de segunda, sino del más alto nivel, sirviéndole a la bandera, al escudo, a la Constitución Nacional, a la Libertad y al Orden”, dijo Matamoros.

Recordemos que esta es una iniciativa del representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscategui y aunque el proyecto ya fue radico aún no ha iniciado su discusión en el Congreso de la República.

“Quiero devolverles el honor y la dignidad a nuestras autoridades y restablecer el orden en los 32 departamentos y 1.123 municipios del país, a través del fortalecimiento de las instituciones, los valores democráticos y el Estado de Derecho. Aplicando la constitución y la ley con rigor, trabajando sin descanso con nuestra fuerza pública, para retornarle la paz y tranquilidad a cada rincón de este país, es posible”, agregó Matamoros.

