Fiscalía Penal Militar abre investigación por infiltración en batallón del Ejército

La Fiscalía General Penal Militar y Policial abrió investigación por los hechos registrados en el Batallón de Fuerzas Urbanas No. 5 (Bafur 5), tras descubrirse que una persona civil se hizo pasar por capitán para intervenir en operaciones militares y acceder a información clasificada de inteligencia.

La indagación, radicada bajo noticia criminal, está a cargo de la Fiscalía de Conocimiento y se centra en posibles delitos relacionados con el abuso de autoridad, el manejo indebido de información sensible y la vulneración de la seguridad nacional.

Como parte del contexto del caso, la Fiscalía General de la Nación reveló que entre octubre de 2024 y abril de 2025 la falsa oficial participó en reuniones interinstitucionales junto al Gaula, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Seguridad, además de operativos en Bogotá. Entre los hechos documentados se incluyen:



Reuniones en el Batallón de Policía Militar n.º 15 (Cantón Norte), donde se trataron operaciones de inteligencia.

Allanamientos en Usme y Los Mártires (La Sabana), en los que intervino aportando información.

Una actividad en la Escuela de Caballería, en la que convocó a un polígono con armas de uso privativo, al que asistieron funcionarios judiciales, familiares y menores de edad.

Ejército Nacional Foto: AFP

De acuerdo con los hallazgos, la participación de la mujer se facilitó por la complicidad de dos uniformados del Bafur 5, quienes ya fueron judicializados por concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.



La Fiscalía Penal Militar reiteró que la apertura de la investigación busca garantizar transparencia, legalidad y protección de la seguridad nacional, dejando claro que el foco está en esclarecer la cadena de responsabilidades detrás de estos hechos.