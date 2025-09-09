Fiscalía Penal Militar abre indagación por disparos de la Armada en Mosquera, Nariño

La Fiscalía Penal Militar y Policial abrió indagación por los hechos ocurridos en la madrugada del lunes, 9 de septiembre, en el municipio de Mosquera, Nariño, luego de que unidades de la Armada Nacional dispararon a una embarcación que, presuntamente, hizo caso omiso a la orden de alto, según la fuerza militar.

Según el reporte preliminar, los uniformados reaccionaron con su armamento de dotación, acción que dejó como saldo la muerte de un asesor de la alcaldía de Mosquera y a un miembro del esquema de seguridad de la alcaldesa gravemente herido.

La Fiscalía Militar informó que desplegó todas sus capacidades técnicas para esclarecer de manera integral lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales que correspondan. De igual forma, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, señaló que ningún servidor público en Colombia está exento de la competencia disciplinaria y de prevención de la Procuraduría.

Procuraduría abre indagación disciplinaria por disparos de la Armada en caso de la alcaldesa de Mosquera Fotos: montaje Blu Radio, referencia

Por su parte, la administración municipal de Mosquera emitió un comunicado en el que ofreció detalles de lo sucedido. En el documento se precisó que hacia las 4:00 de la mañana la alcaldesa viajaba desde el casco urbano de Mosquera hacia Tumaco, cumpliendo con compromisos previamente agendados. La alcaldía explicó que este horario de salida obedecía a las dinámicas de la marea en el Pacífico, cuyo punto más alto se registró a las 3:51 de la madrugada.

Sin embargo, en el pronunciamiento la alcaldía calificó la reacción militar como “desproporcionada”, argumentando que las unidades abrieron fuego contra la embarcación sin advertencia previa, lo que desencadenó el fatal desenlace. La alcaldesa rechazó lo ocurrido y pidió que las investigaciones avancen con celeridad para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades.

Este caso, que involucra a autoridades locales y unidades militares, mantiene bajo observación tanto de la Fiscalía General, Fiscalía Militar como de la Procuraduría el proceder de los uniformados y las circunstancias que rodearon la tragedia en aguas del Pacífico.