Procuraduría indaga a dos militares por infiltración en la seguridad del presidente Petro

La Procuraduría pidió a la Fiscalía información sobre posibles procesos penales en curso por esta infiltración.

Procuraduría, referencia.
Foto: Google Maps
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

La Procuraduría abrió indagación preliminar contra el mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas y el sargento segundo Cristhian Padilla Villanueva, miembros del Ejército Nacional, tras las denuncias de que una civil habría tenido acceso a información reservada sobre la seguridad del presidente de la República.

En este caso, el Ministerio Público busca establecer si hubo una presunta extralimitación de funciones y filtración de información a una mujer que se identificaba bajo el nombre de ‘Stephanie Salgado’ y que se hacía pasar por capitán de la Policía.

De acuerdo con la denuncia, la mujer manipulaba equipos de inteligencia y accedió, incluso, a computadores con información clasificada relacionada con las rutas del presidente, su familia y la vicepresidenta, lo que habría puesto en riesgo la seguridad nacional. Además, se señala que obtuvo datos sensibles sobre estructuras criminales como el ‘Tren de Aragua’.

Gustavo Petro en Universidad Industrial de Santander
Foto: Presidencia
Gustavo Petro en Universidad Industrial de Santander
Foto: Presidencia

Ante estos hechos, la Procuraduría dispuso la práctica de pruebas, entre ellas solicitar al Ejército los registros de ingreso de la mujer al batallón, las actas de reuniones en las que participó y la identificación de los oficiales que autorizaron su acceso.

Además, el Ministerio Público también pidió a la Fiscalía información sobre posibles procesos penales en curso por esta infiltración.

La indagación, adelantada por la Procuraduría Delegada, busca establecer si la conducta de los uniformados constituye una falta disciplinaria y si procede, o no, una sanción disciplinaria.

