¿Estuvo en riesgo el presidente Petro por la red que infiltró su tercer anillo de seguridad?

La justicia tiene en sus manos la responsabilidad de esclarecer la historia detrás de una supuesta red de espionaje de la que formarían parte algunos integrantes del Ejército y de la Policía, que habría tenido acceso a información privilegiada, incluso del tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro, la cual habría sido vendida a grupos delincuenciales, entre ellos el Tren de Aragua.

En las últimas horas, la Fiscalía reportó la captura de tres personas, entre ellas un oficial del Ejército y una supuesta capitán de la Policía, que fueron capturados tras operaciones que se adelantaron durante varios meses por la contrainteligencia de las Fuerzas Militares.

El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, dijo que pese a que el mayor Pedro Nel Jiménez, uno de los capturados, era integrante del tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro, nunca estuvo en riesgo la seguridad del jefe de Estado.

Según la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Luisa Fernanda Salgado a instalaciones militares y su participación en operaciones tácticas y de inteligencia.



La mujer, haciéndose pasar por capitán, asistió a por lo menos 36 reuniones interinstitucionales y accedió a información clasificada sobre esquemas de seguridad de altos dignatarios, planes de allanamiento y procedimientos contra estructuras criminales como el Tren de Aragua.

Con esta complicidad, documentos oficiales, imágenes aéreas y productos de inteligencia quedaron en manos de una persona sin autorización, lo que derivó en diligencias judiciales fundamentadas en reportes falsamente presentados como legales.

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

Tras conocerse esta historia, vale la pena formularse dos preguntas: ¿si las operaciones de contrainteligencia para develar la existencia de esta red se adelantaron desde enero, por qué hasta ahora se da a conocer ante la opinión pública? dos: pese a lo dicho por el ministro de Defensa, ¿estuvo en algún momento en riesgo la seguridad del presidente Gustavo Petro?.