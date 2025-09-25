Fiscalía revela lugares y fechas de infiltración de falsa oficial en reuniones militares

La Fiscalía General de la Nación reveló detalles de la investigación que destapó un grave entramado de infiltración en el Ejército, que permitió a Luisa Fernanda Salgado Fernández, una civil que se hacía pasar por capitán, asistir a varias reuniones de coordinación interinstitucional y participar en operaciones tácticas.

Según el expediente, la maniobra habría sido posible gracias a la complicidad del mayor Pedronel Jiménez Cárdenas y del suboficial Cristian Padilla Villanueva, quienes presentaron a Salgado como oficial de inteligencia del Batallón de Fuerzas Urbanas n.º 5 (Bafur 5).

En los encuentros se destacan eventos como: una reunión de coordinación entre el Gaula y el Bafur 5, en la que se expusieron actividades de inteligencia contra la extorsión y el secuestro en Bogotá y Cundinamarca; un encuentro en las instalaciones del Batallón de Policía Militar n.º 15 (Cantón Norte) con participación de la Policía Militar y la Fiscalía.

Una reunión celebrada el 27 de febrero de 2025 en el Batallón de Policía Militar n.º 15 con el Bafur 5, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Secretaría Distrital de Seguridad; como también, un encuentro en ese mismo lugar, esta vez entre la Policía Nacional, el Batallón de Contrainteligencia n.º 01, fronteras del Ejército Nacional, Unipol y el Bafur 5.



Además, participó en Allanamientos y registros en la localidad de Usme, sector El Refugio, en compañía del Ejército Nacional y CTI de la Fiscalía.

También, presentó información presuntamente obtenida en su supuesta calidad de capitán y remitió información a un investigador de Policía Nacional, lo que permitió que el funcionario incorporara esos datos en un reporte oficial. Seguido, se radicó un informe con solicitud de allanamiento a inmuebles, anexando declaraciones juradas y formatos de fuente no formal, por lo cual la civil Salgado intervino en la diligencia de allanamiento en la localidad de Los Mártires, el barrio La Sabana.

El expediente describe también una actividad realizada en la Escuela de Caballería, donde, haciéndose pasar como oficial, convocó a un polígono con armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares, al que asistieron fiscales, asistentes de fiscal, familiares y hasta menores de edad allegados a Salgado.

Con estos hallazgos, la Fiscalía concluyó que Jiménez y Padilla no solo avalaron la presencia de Salgado en escenarios de inteligencia y seguridad nacional, sino que facilitaron la filtración de información clasificada. Los tres fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.

Revelación Fiscalía Foto Suministrada

