MinDefensa aclara que seguridad de Petro no estuvo en riesgo tras infiltración en unidad élite

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre la captura de dos militares y dos civiles que habrían participado en actos irregulares dentro de una unidad vinculada a la seguridad presidencial. Entre los detenidos está una mujer que se identificaba bajo el nombre de ‘Stephanie Salgado’ y que se hacía pasar por capitán de la Policía.

Sánchez fue enfático en que este episodio no comprometió la integridad del jefe de Estado. “Si bien es cierto que es un hecho que tiene alguna relación con una de las unidades que brinda seguridad presidencial, no está afectada, no fue vulnerada la seguridad del señor presidente de la República”, afirmó.

El ministro detalló que la alerta surgió a comienzos de este año cuando la contrainteligencia militar, con apoyo de la Policía Nacional, detectó maniobras fuera de protocolo en instalaciones cercanas al Palacio de Nariño. “Lo que encontramos ahí es que había irregularidades que no iban a atentar contra el señor presidente de la República, es hasta el momento lo que tenemos, pero que sí se salían del protocolo”, explicó.

Uno de los aspectos más delicados, añadió, fue la participación de una persona que no pertenecía a la Policía pero que actuaba dentro de operaciones con militares. “Eso es muy delicado. Por ello también podemos concluir que las capacidades de contrainteligencia y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública funcionan adecuadamente para garantizar la seguridad de la República”, señaló.



Finalmente, el ministro reiteró que no se tolerarán actos ilegales al interior de la Fuerza Pública. “No permitiremos ningún acto que ponga en riesgo la confianza en nuestras instituciones. Ya la Fiscalía avanza con las investigaciones y será la encargada de determinar las responsabilidades judiciales correspondientes”, concluyó.