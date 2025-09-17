Karol G, Morat, Shakira y todos los colombianos nominados a los Latin Grammy 2025

A través de redes sociales, la academia de los Latin Grammy dio a conocer la lista oficial de nominados para este 2025. Ceremonia que se llevará a cabo hasta el 13 de noviembre y que contará con la presencia de varios colombianos que quedaron nominados en las principales categorías.



Latin Grammy nominados: los colombianos más destacados

Una vez más, Karol G fue la colombiana protagonista al contar con tres nominaciones y aparecen en primera posición de la lista de colombianos. Si bien su reciente álbum 'Tropicoqueta' no alcanzó un lugar en los Latin Grammy, su canción 'Si Antes Te Hubiera Conocido' ha sido un éxito rotundo.

Karol G // Foto: AFP

Pero la gran sorpresa para Colombia fue el bogotano Andrés Cepeda, que su último trabajo 'Bogotá' alcanzó el mismo número de nominaciones que Karol G. Un hito que recuerda la importancia de este artista como exponente del pop colombiano en Latinoamérica.

Andrés Cepeda lamentó lo sucedido con sus instrumentos en su cuenta de X Foto: AFP

Morat, Shakira, Silvestre Dangond, Fonseca y Camilo vuelven a ser protagonistas como en los últimos años, cada uno con al menos una nominación en esta edición 2025. Su música sigue validando la diversidad de sabores y sonidos que existen en la cultura colombiana.

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella // Foto: suministrada

Por último, el fenómeno Beéle llegó hasta la academia y su mayor éxito del 2025 también: 'La Plena', que tiene un toque especial no solo para el artista, sino que podría ser un hito mundial debido a que Westcol podría ser el primer streamer en ser ganador de este importante galardón de la música. Pero la competencia es nada más y nada menos que Bad Bunny.

'La Plena', la nueva WSound de Beéle y Ovy On The Drums // Foto: Big Ligas

Latin Grammy nominados: esta es la lista completa de colombianos

Karol G - 'Si Ante Te Hubiera Conocido'

Grabación del año, canción del año, canción tropical.



Grabación del año, canción del año, canción tropical. Morat - 'Ya Es Mañana'

Mejor álbum pop/rock.



Mejor álbum pop/rock. Shakira - 'Soltera'

Mejor canción pop.

Andrés Cepeda - 'Bogotá'

Canción del año, álbum pop tradicional, canción pop.



Canción del año, álbum pop tradicional, canción pop. Camilo (con Yami Safdie) - 'Querida Yo'

Mejor canción pop.



Mejor canción pop. Maluma - 'Cosas Pendientes'

Mejor canción urbana.

Mike Bahía - 'Calidosa'

Mejor álbum tropical contemporáneo.



Mejor álbum tropical contemporáneo. Puerto Candelaria - 'Fiesta Candelaria'

Mejor álbum tropical contemporáneo.



Mejor álbum tropical contemporáneo. Fonseca - 'Nunca Me Fuí' / 'Venga lo que venga'

Mejor canción tropical.



Mejor canción tropical. Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - 'El Último Baile'

Mejor álbum cumbia/vallenato.

Checo Acosta - 'Son 30'

Mejor álbum cumbia/vallenato.



Mejor álbum cumbia/vallenato. Karen Lizarazo - 'De Amor Nadie Se Muere'

Mejor álbum cumbia/vallenato.



Mejor álbum cumbia/vallenato. Peter Manjarrés & Luis José Villa - 'La Jerarquía'

Mejor álbum cumbia/vallenato.

L os Cumbia Stars - 'Baila Kolombia'

Mejor álbum cumbia/vallenato.



Mejor álbum cumbia/vallenato. Fariana - 'Underwater'

Mejor álbum de música urbana.



Mejor álbum de música urbana. Beéle ft W Sound y Ovy On The Drums - 'La Plena - W Sound 5'

Mejor interpretación urbana/fusión urbana.



Mejor interpretación urbana/fusión urbana. Los Nuevos Canticuentos - 'Canticuentos y Coro de Ríogrande'

Mejor álbum infantil.