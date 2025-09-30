Coljuegos ordena bloqueo de portal que promovía apuestas ilegales sobre elecciones

Coljuegos anunció que solicitó a los proveedores de servicios de internet en Colombia el bloqueo de Polymarket, una plataforma digital que ofrecía apuestas y predicciones sobre eventos electorales utilizando criptomonedas.

La entidad explicó que este tipo de actividades no están autorizadas en el país, ya que las apuestas relacionadas con procesos políticos y electorales se consideran una modalidad ilegal de juegos de suerte y azar.

“Queremos contarle a los colombianos que este sitio web es ilegal y que no cuenta con los permisos requeridos para operar juegos por internet en Colombia. Por ello, hemos solicitado que el sitio sea bloqueado y hemos abierto una indagación a los responsables de incurrir en esta actividad ilícita”, señaló Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos.

Aunque Polymarket se promociona como una plataforma de “predicción de eventos futuros”, Coljuegos advirtió que reúne todos los elementos jurídicos que configuran un juego de azar: riesgo patrimonial, expectativa de premio y resultado sujeto a un hecho incierto.



“Le recordamos a la ciudadanía que la explotación de los juegos de suerte y azar es un monopolio rentístico del Estado, y que para operar cualquier tipo de apuestas se requiere una autorización por parte de Coljuegos”, agregó Hincapié.

La autoridad reguladora indicó que, hasta la fecha, ha tramitado el bloqueo de 28.100 páginas web ilegales, y prevé solicitar cerca de 3.000 bloqueos adicionales en los próximos meses.

En cuanto a la importancia del sector legal, Coljuegos precisó que en lo corrido del año las operaciones autorizadas han generado $256.746 millones en aportes para la salud subsidiada y alrededor de $783.000 millones por concepto de IVA.

Actualmente, en Colombia solo 14 operadores cuentan con permiso oficial para juegos de azar en línea: Rushbet, Stake, BingoCasinos, Betano, Betplay, Wplay, Sportium, Codere, Luckia, Rivalo, YaJuego, Bwin, Zamba y Betsson.