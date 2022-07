Brian May, el guitarrista que llevó a Queen a un siguiente nivel, cumple 75 años

Brian May, el británico que conquistó con sus manos el mundo de la música cumple este 19 de julio, sus 75 años. Fue uno de los mayores exponentes del rock en la época de los 80s y 90s, cuando la popular banda 'Queen' tuvo su mejor momento.

May fue el compositor de varías canciones que luego serían interpretadas por Freddie Mercury, que sin ningún problema se volvió el protagonista de la banda. El guitarrista nunca vio esto como un problema y a lo largo de los años, la banda se convirtió en una de las más grandes de la historia.

Brian May tiene un doctorado en astrofísica que pudo hacer después del estrellato de la banda. Desde muy pequeño ha sido un apasionado a la música y a la ciencia, cuando cumplió 7 años se acercó a tocar piano, pero al ver que no era lo suyo se dedicó por completo a la guitarra.

Sin embargo, la situación económica de la casa de Brian nunca fue la mejor, por lo que no podía darse el gusto de comprar una guitarra. Harold May, el padre del músico, decidió apoyarlo y juntos construyeron la primera que tuvo.

Brian siempre calificado con las mejores notas por encima de muchos de sus compañeros, algo que le permitió que las mejores instituciones le abrieran las puertas. No obstante, en sus venas corría la música. Con un amigo conformó 'Smile', su segunda banda en donde conoció a Roger Taylor, su baterista.

Smile tuvo varias presentaciones en diferentes bares y recintos, algo que les permitió crear un pequeño club de fans, entre ellos Farrokh Bulsara, quien tiempo después se unió a la banda y tomó el apodo de Freddie Mercury. El último en unirse fue John Deacon y ahí se convirtió en Queen.

Desde entonces la popular banda británica se metió a los libros de historia y sus canciones siguen dándole la vuelta a todo el mundo. Los temas más populares de Queen son: 'I Want To Break Free', 'Radio Ga Ga', 'Under Pressure', 'We Will Rock You", 'We Are The Champions' y la más famosa, 'Bohemian Rhapsody'.

