Brokix, el grupo que Feid subió al Estéreo Picnic a cantar junto a él

'Sueños perdidos remix' nació de Brokix y Esteban Rojas que rápidamente se popularizó hasta llegar a los oídos del Ferxxo. Tanto le gustó al antioqueño este fenómeno, que un día los contactó junto a Justin Quiles para crear otra versión de la canción en conjunto y así crear un hit que se ha viralizado en las plataformas de streaming.

"Aún no entendemos cómo llegamos a Feid. Un domingo en la mañana recibimos una notificación de que él había reposteado nuestra canción y desde ese preciso momento, la vida nos cambió. Un mes después, nos contactaron porque el Ferxxo quería ser parte del remix y luego se montó a la canción, Justin Quiles. Esto fue toda una locura y se lo agradecemos al cielo”, comentan los Brokix.

Y es que el sábado, 23 de marzo, Feid subió a Los Brokix y Esteban Rojas al escenario Johnnie Walker del Festival Estéreo Picnic 2024 para interpretar esta nueva versión. "Un sueño hecho realidad", dijeron, pues nunca imaginaron que en tampoco tiempo la vida los llevaría a subirse junto a un artista de talla internacional y menos en un festival de reconocimiento internacional.

Sueños Perdidos Remix surge de la unión creativa de Los Brokix, Jayce, Kidnicco, Kryan, Esteban Rojas, Feid y Justin Quiles. Esta colaboración es una muestra del talento diverso que converge en la escena musical urbana de Colombia.

Publicidad

La participación de Feid y Justin Quiles, dos artistas de renombre internacional, consolida la creciente importancia de Cali como epicentro de la música urbana nacional. Su presencia en el remix eleva el perfil de la canción y la expone a un público aún más amplio.

“Mucha alegría. Porque llevamos trabajando mucho por esto y así lo hagamos no es por nosotros, es por la gente. Están viendo, están reconociendo todo el trabajo que venimos haciendo y de pronto muchas personas no nos han visto, no nos conocen, pero eso es lo que estamos, trabajando para demostrar que somos artistas emergentes con ganas de representar al país”, dijo Esteban Rojas a Blu Radio luego de su presentación en el FEP.