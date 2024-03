Esteban Rojas, desde Cali al FEP junto a Feid: "Estaba cumpliendo un sueño"

"Los sueños sí se hacen realidad", es lo que piensa el vallecaucano Esteban Rojas luego de que este 23 y 24 de marzo cumpliera algunos objetivos que tenía en la vida y que nunca a sus 21 años espero se cumplieran: subirse al escenario del Festival Estéreo Picnic junto artistas de tallar internacional.

“Mucha alegría. Porque llevamos trabajando mucho por esto y así lo hagamos no es por nosotros, es por la gente. Están viendo, están reconociendo todo el trabajo que venimos haciendo y de pronto muchas personas no nos han visto, no nos conocen, pero eso es lo que estamos, trabajando para demostrar que somos artistas emergentes con ganas de representar al país”, manifestó Esteban Rojas en diálogo con Blu Radio en el marco del FEP 2024.

Oriundo de Cali, Valle del Cauca, Rojas, conocido como ‘Nueva Luz del Diamante’, empezó en la música desde muy joven gracias a la inspiración de su papá, un salsero que le mostró los ritmos y la alegría que transmiten las canciones en tan solo horas o minutos.

Son gustos. A mí no me gustaba casi la música cuando era un niño, pero cuando fui creciendo lo entendí mucho mejor Manifestó Esteban Rojas

A sus 21 años, jamás imaginó vivir todo lo que está sucediendo junto a otros artistas o con su grupo: Cali Cartel, que incluso a colaborado con el internacional Feid, quien, como si fuera poco, los subió al escenario Johnnie Walker en el Estéreo Picnic 2024 en donde Estaban estuvo presente cumpliendo uno de sus más grandes sueños.

“Mirá que a veces tengo a los del equipo preguntando si estoy nervioso. Y la verdad que la gente me recarga mucho, me recarga de confianza y es que amor ver al público, así no tenga idea quién soy, que me vea y le pueda compartir esa confianza. Estaba cumpliendo un sueño (…) Trabaja duro para que pasara así o pasara más, esto que vivimos no lo imaginamos”, añadió.

Él es consciente que “falta mucho” y hay que “tener los pies en la tierra” pese a todos esos éxitos en tan corto plazo. Por ahora, Esteban Rojas lo está disfrutando y es que el proceso es largo en donde no descarta que en el proceso vean géneros musicales diferentes de él.

“Toda la gente tiene que asistir al Estéreo Picnic porque esto es una experiencia inolvidable. Lo que siente acá, lo que viven cuando el artista se sube y quiere transmitirle todos los que sienten, es algo inexplicable”, puntualizó.