¿Cambió mucho? Así se veía Greeicy Rendón a sus 18 años y sin diseño de sonrisa

La cantante colombiana Greeicy Rendón compartió en sus redes sociales un video en el que tenía 18 años y aún no era una de las artistas más famosas del país. Además, no tenía su diseño de sonrisa.

“Antes que actriz soy cantante, amo la música y todos los días canto, así sea en la ducha”, fueron sus palabras en ese momento.

Al ver el video, los seguidores de la joven no dudaron ni un momento en elogiarla por su belleza y talento.

“Qué chévere ver a la gente crecer así (…). Eres hermosa, me encanta ver todo lo que has avanzado (…). Que inspiración me diste hoy, justo el no dejar de soñar”, son algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.

Rendón actualmente es la pareja de Mike Bahía, también compositor y cantante, con quien lleva varios meses.

