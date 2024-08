Carin León lanzó canción al lado de un seguidor de TikTok: "Es un aviso importante"

“La rola que me cambió la vida”, dijo Diego Bolela, artísticamente conocido como ‘Bolela’, luego de que Carin León lanzara ‘Aviso Importante’ a su lado en el último ‘Boca Chueco Vol. 1’, pues esta canción nació de un sueño que se volvió realidad gracias a las redes sociales.

En 2023, Bolela publicó un video en donde le manifestó al mexicano su deseo de colaborar y en varios videos le mostró su canción esperando que pudieran cantar juntos, como bien dice la letra habla de un “terco” que terminó cumpliendo su sueño: León no solo escuchó su canción, sino que colaboró con él y terminó firmando con su disquera.

“Aviso Importante es la rola que me cambió la vida, literalmente. Fue la canción con la que me descubrió Carín y su equipo, que me firmaron en su disquera. [La canción] viene de un desamor donde uno acepta menos de lo que da. Es una letra donde uno se conforma, dando el 100% aunque no le regresen ni el 10 %. Viene desde el dolor, desde estar realmente roto por esa persona. De una persona que no es correspondida, que literalmente la quiere querer, pero no se deja”, expresó.

Ahora, este 1 de agosto de 2024, la canción estrenó su video oficial y el inicio de este es aquellos videos de TikTok de Bolela pidiendo a León que escuchara este tema, que, ahora los reunió a los dos para lanzar ese sencillo en el último disco del artista del regional mexicano.

La canción logró más de 12 millones de reproducciones en Spotify, siendo una de las favoritas del público de todo el álbum de León. "Cuando la gente se conecta en lo que hago, que no tengo miedo de ser quién soy. Ha mejorado mucho mi nivel como mi artista, si un consejo si pudiera dar es que vivan lo que tengan que vivir. Así se me dieron las cosas así", manifestó el mexicano (Carin León) en Blu Radio sobre su éxito.