Carlos Vives y Shakira ganan Grammy Latino a Canción del Año con “La Bicicleta”

En los AMA, que se celebrará el 20 de noviembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles (EE.UU.) y serán retransmitidos en vivo por ABC, también actuará el grupo femenino Fifth Harmony.

Para Carlos Vives, su participación en los AMA será "muy enriquecedora" porque su canción en español tendrá "un auditorio muy especial", algo que "no es lo convencional".



Se trata de la cuarta vez en la historia de los AMA en la que se interpretará una canción completamente en español.



A pesar del idioma, Vives dijo que "a veces la música habla por sí sola", por lo que "no es necesario comprender las palabras para entender el espíritu de las cosas".



Las Fifth Harmony están nominadas por primera vez a estos premios, algo que han conseguido gracias a su éxito "Work From Home" junto a Ty Dolla Sign.



Otros de los artistas anunciados para el show son James Bay, The Chainsmokers o Hasley, que se suman a estrellas previamente confirmadas como Bruno Mars y Green Day.



El cantante Sting, por su parte, será homenajeado con el premio "The American Music Award of Merit".



En los AMA, que nacieron en 1973, son los fans los que votan directamente a sus artistas favoritos del año y, para esta edición, el más nominado es el rapero Drake, con trece candidaturas.



Por detrás del canadiense, Rihanna aparece con siete nominaciones, mientras que Adele y Justin Bieber han recibido cinco y Beyoncé y The Chainsmokers, cuatro.



